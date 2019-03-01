Патриотическая кампания "Мы помним-2019" стартовала в Тюмени

«Мы помним – 2019» | Фото: ИА "Тюменская линия" «Мы помним – 2019» | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Уроки великой войны" пройдут в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и других муниципалитетах региона со 2 апреля по 6 мая. С них стартует патриотическая кампания "Мы помним-2019".

Об этом сообщил руководитель тюменского регионального отделения общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Владимир Сбитнев в информационном агентстве "Тюменская линия" на пресс-конференции.

"Для молодых людей все дальше становятся родственные связи с теми, кто воевал на Великой Отечественной войне. Молодежь утрачивает понимание той великой победы. Видел автомобиль, на котором написано "1941-1945 – можем повторить". Я много работаю с ветеранами. Каждый из них говорит: "Не повторяйте войны". Нужно донести это понимание до молодого поколения", – считает Владимир Сбитнев.

Уроки посвятят причинам войны. Слушатели получат ответы на вопросы: что было предпосылками войны, что такое система коллективной безопасности, готов ли был Советский Союз к нападению войск фашистской Германии 22 июня 1941 года.

Как заинтересовать молодежь историей? В 2018 году школьники ознакомились с моделью танка "Т-34" с помощью 3D-метки. Дети устанавливали специальное приложение на смартфон. После можно было навести камеру смартфона на 3D-метку и на мобильном устройстве отображался танк. Компьютерные технологии увлекли ребят. Они с удовольствием изучали "Т-34", крутили его вокруг оси, слушали истории о нем.

Так успешный опыт подсказал общественникам создать 3D-учебник по танкам. Идея принадлежит Ярославу Попову, который недавно отслужил в танковых войсках Российской Федерации. Разработала приложение компания "Ключевой фактор". Теперь дети будут изучать на смартфоне все танки времен Великой Отечественной войны.

Акция "Остановка памяти" 12 апреля продолжит патриотическую кампанию. Тюменцам и гостям областной столицы напомнят о тех исторических личностях, чьим именем названы остановочные комплексы. Выставку "Под углом истории" экспонируют в торгово-развлекательных центрах Тюмени. 20 изображений дадут представление об известных местах нашего времени с ретроспективой военных лет. С 16 апреля в течение месяца пройдет фотоакция "Война и Мир". 20 апреля состоится турнир по игре World of Tanks. Его, возможно, адаптируют к советским реалиям: общественники предложили назвать киберсостязания "Три online-танкиста".

С 3 апреля по 5 мая пройдет акция "Георгиевская ленточка". Самое массовое участие планируется 25 апреля, когда активисты в военной форме на военном автомобиле и в сопровождении патриотической музыки будут раздавать черно-оранжевую ленту возле учебных заведений областной столицы.

30 апреля, в день водружения Знамени победы на Рейхстаг, тематическую городскую игру проведут у моста Влюбленных. 9 мая в 18 часов 55 минут тюменцы почтут минутой молчания павших воинов в Великой Отечественной войне. Патриотическая кампания завершит цикл мероприятий 2019 года 22 июня в 4 часа траурной акцией "Свеча памяти".

Председатель совета ветеранов войны и труда Герман Смирнов напомнил, что в Тюмени в 2018 году ушли из жизни 64 участника Великой Отечественной войны.

"На 1 января 2019 года в живых оставалось 220 участников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день мы попрощались еще с пятью ветеранами. У нас живы 75 узников концлагерей, живы жители блокадного Ленинграда. Сегодняшнее поколение должно понимать, что мы обязаны жизнью и мирным небом над головой этим людям", – заявил он.

Ежегодную патриотическую кампанию поддержали представители совета молодежи тюменской таможни, работники региональной прокуратуры, в 2019 году к патриотической кампании "Мы помним!" присоединились сотрудники МЧС и УФСИН.

Ирина Ромашкина