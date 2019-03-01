Сборная региона одержала победу в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сборная Тюменской области одержала победу в общекомандном зачете на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек 29 марта, сообщает региональное управление МЧС России.

На втором месте команда ХМАО-Югры, омичи стали третьими.

Всего в соревнованиях участвовали девять сборных из Тюмени, Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Кургана, Югры. Соревнования - подъем по штормовой лестнице, 100 метровая пожарная полоса прошли на базе манежа МЧС России про Тюменской области.

Чемпионкой в полосе препятствий и штурме пожарной лестнице среди девушек младшей возрастной группы признана Полина Гришина из Зеленогорска. Вторая позиция у омички Валерии Федоровой, третьей стала воспитанница тюменской школы Нелли Иксанова.

В средней группе быстрее всех финишировала свердловчанка Карина Телякова. Второй стала Анастасия Шишкина из Югры, третье место заняла Екатерина Столярова из Тюмени.

Среди юношей младшей группы в штурмовой лестнице первое и второе место досталось югорцам: Роману Тарасову и Вячеславу Романову соответственно. Тюменец Денис Никифоров на третьем месте.

В средней возрастной группе первым лучшее время в штурме пожарной лестницы показал югорчанин Динар Нигаматов, тюменец Артем Анищенко признан вторым, бронза досталась омичу Олегу Дидуля.

Воспитанник омской школы пожарно-прикладного многоборья Олег Дидуля в своей возрастной категории обошел 17 соперников в полосе препятствия и стал чемпионом межрегиональных соревнований.

В младшей группе быстрее всех преодолел полосу тюменец Денис Никифоров.

В полосе препятствий у девушек младшей группы лучшее время показала омичка Есения Шабанова. Ее землячка Ольга Осинкина стала лидером в средней возрастной группе.

В итоге сборная Тюменской области набрала максимальное число баллов – 18 тыс. 966. У Югры – 17 тыс. 859. Омская сборная пополнила копилку 16 тыс. 405 баллами.

Анжела Лебедева