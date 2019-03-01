  • 30 марта 201930.03.2019суббота
  • USD64,7347
    EUR72,7230
  • В Тюмени 1..3 С 8 м/с ветер южный

Агрофирма КРиММ построит новые картофелехранилища

Экономика, 13:24 30 марта 2019

krimm.ru

Агрофирма КРиММ приступила к строительству двух дополнительных картофелехранилищ в Тюменской области, рассказал генеральный директор Геннадий Рязанов.

"Мы постепенно отходим от практики сосредоточения всех наших мощностей в одном месте. Часть полей находится на достаточно большом удалении от существующих овоще- и картофелехранилищ, поэтому принято решение их построить ближе к месту выращивания продукции. Это поможет доставлять овощи к месту хранения в большей сохранности. Одно из хранилищ на восемь тысяч тонн будет построено под урожай этого года, второе запланировали на 2020-ый год", - пояснил он.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:24 30.03.2019Агрофирма КРиММ построит новые картофелехранилища
18:13 29.03.2019Новый детский сад строят в Исетском
11:14 29.03.2019Цифровые технологии помогут нефтяникам сократить потери при добыче сырья
11:03 29.03.2019Белорусские ученые помогут Тюменской области в разработке торфяных месторождений