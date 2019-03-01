Агрофирма КРиММ построит новые картофелехранилища

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Агрофирма КРиММ приступила к строительству двух дополнительных картофелехранилищ в Тюменской области, рассказал генеральный директор Геннадий Рязанов.

"Мы постепенно отходим от практики сосредоточения всех наших мощностей в одном месте. Часть полей находится на достаточно большом удалении от существующих овоще- и картофелехранилищ, поэтому принято решение их построить ближе к месту выращивания продукции. Это поможет доставлять овощи к месту хранения в большей сохранности. Одно из хранилищ на восемь тысяч тонн будет построено под урожай этого года, второе запланировали на 2020-ый год", - пояснил он.