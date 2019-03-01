Самые красивые студентки-медики расскажут о себе в прямом эфире

Участница конкурса Яна Петрова | Фото: официальной группы ВКонтакте "Мисс студенчество ТюмГМУ - 2019 | official" Участница конкурса Яна Петрова | Фото: официальной группы ВКонтакте "Мисс студенчество ТюмГМУ - 2019 | official"

Тюменцы смогут посмотреть прямую трансляцию, посвященную конкурсу красоты "Мисс студенчество ТюмГМУ-2019", 1 апреля в 18 часов. Участницы конкурса расскажут о подготовке к мероприятию

В конкурсе, который пройдет 3 и 4 апреля, будет оцениваться не только внешность, но и образ жизни, характер девушек, пишет "Мой портал".

За жизнью конкурсанток можно следить в группе в ВКонтакте. На сайте проекта "Мисс Онлайн" можно проголосовать за понравившуюся участницу.

Победительница голосования получит в подарок фотосессию от студии ArtRoom. В понедельник, 1 апреля, на канале "Тюменское время" девушки расскажут об успехах в учебе и жизни, впечатлениях от участия и другом.