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Самые красивые студентки-медики расскажут о себе в прямом эфире

Общество, 15:33 30 марта 2019

официальной группы ВКонтакте "Мисс студенчество ТюмГМУ - 2019 | official" Участница конкурса Яна Петрова | Фото: официальной группы ВКонтакте "Мисс студенчество ТюмГМУ - 2019 | official"

Тюменцы смогут посмотреть прямую трансляцию, посвященную конкурсу красоты "Мисс студенчество ТюмГМУ-2019", 1 апреля в 18 часов. Участницы конкурса расскажут о подготовке к мероприятию

В конкурсе, который пройдет 3 и 4 апреля, будет оцениваться не только внешность, но и образ жизни, характер девушек, пишет "Мой портал".

За жизнью конкурсанток можно следить в группе в ВКонтакте. На сайте проекта "Мисс Онлайн" можно проголосовать за понравившуюся участницу.

Победительница голосования получит в подарок фотосессию от студии ArtRoom. В понедельник, 1 апреля, на канале "Тюменское время" девушки расскажут об успехах в учебе и жизни, впечатлениях от участия и другом.

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