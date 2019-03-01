Тюменские клиники развивают высокотехнологичную медицину

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Три сложнейших операции на сердце без разрезов выполнили врачи Областной клинической больницы №1 в марте, сообщает лечебное учреждение.

На момент операции пациентам было 77, 78 и 79 лет. У каждого был целый набор серьезных заболеваний, которые являются противопоказаниями для открытой хирургии: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, сахарный диабет, хронические болезни почек. У одного из пациентов несколько лет назад было выполнено аортокоронарное шунтирование, что добавило сложности.

Благодаря высокотехнологичной медицине возрастным пациентам со сложными патологиями сердца и сопутствующими заболеваниями стали помогать более эффективно. Раньше им приходилось отказывать, так как риск от открытой операции превышал возможный эффект. Современные технологии позволяют отказаться от травматичных вмешательств с искусственным кровообращением. Теперь при замене аортального клапана врачи могут не делать ни одного разреза на грудной клетке. Все манипуляции выполняются через введенный в кровеносный сосуд катетер.

Транскатетерную имплантацию аортального клапана выполняют в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ№1. Операция помогает пациентам с критическим сужением аортального клапана обрести новый шанс на жизнь и быстро восстановиться.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из основных направлений реализации национального проекта "Здравоохранение". ОКБ №1 постоянно развивается в этом направлении, оснащая свои операционные новейшим оборудованием и расходными материалами.

Отделение рентгенхирургии располагает всеми современными технологиями эндоваскулярной помощи при патологии сердца и сосудов. Эти технологии помогают сделать операцию быстро, эффективно и без рисков для пациента.