В правительстве поддержали идею приравнять электронные сигареты к обычным

| Фото: fas.gov.ru | Фото: fas.gov.ru

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами, и рекомендовала министерству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство, следует из протокола заседания правкомиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поддержать позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о необходимости единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами, посредством применения всего перечня мер, осуществляемых в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потребления табака, сокращения потребления табака", - говорится в документе.

Минздраву России совместно с Роспотребнадзором, Минсельхозом и ФАС рекомендовано обеспечить внесение изменений в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" в части единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами, отмечается в документе.

"Во взаимодействии с Роспотребнадзором и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих применение единых подходов к обороту некурительных табачных изделий на территории Российской Федерации, по аналогии с регулированием снюса и насвая", - отмечается в документе.

О проведенной работе ведомства должны проинформировать до 1 июля 2019 года, уточняется в документе.