Жителя Армизонского отправили в колонию за пьяную езду

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Водителя, виновного в повторной пьяной езде, осудили в Армизонском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

22-летний житель с. Армизонское в 2017 году был дважды осужден за пьяную езду. В январе 2019 года он всю ночь вместе с другом распивал спиртное в местном кафе, ранним утром на автомобиле знакомого решил вернуться домой. По дороге молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС. В ходе проведенного освидетельствования установлено наличие в его крови алкоголя. В отношении водителя было возбуждено третье уголовное дело.

Суд приговорил молодого человека к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.