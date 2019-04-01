Депутаты Тюменской городской думы проголосовали за развитие межмуниципального сотрудничества

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Отчет об участии в организациях межмуниципального сотрудничества утвердили депутаты Тюменской городской думы на заседании 28 марта. Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук подчеркнул, что муниципалитет принимает участие в работе многочисленных общероссийских, региональных, международных площадок, сотрудничает с городами- побратимами, является участником трех межмуниципальных союзов.

"Это важная сфера деятельности органов местного самоуправления, в нашем городе ее реализуют на профессиональной основе, - отметил Степан Киричук. - Мне довелось побывать на мероприятии, где наш муниципалитет презентовал федеральным представителям реализацию проекта "Комфортная среда". От них мы услышали советы и предложения, которые учтены при разработке планов на 2019 год. Эта хорошая практика, ее нужно продолжать. Просим депутатов активно подключаться к этой работе".

О том, что интерес к наработкам тюменцев проявляют представители других территорий, говорила Альбина Селезнева. Так, напомнила депутат, муниципалитет делился опытом создания ТОС.

"У нас были представители из Благовещенска, Омска, Перми. Курган полностью взял нашу схему, это приятно. Я изучала опыт других регионов, но считаю, что лучше всего, когда к нам приезжают, берут за основу нашу практику. Думаю, сотрудничество - дело важное и нужное", - сказала депутат Альбина Селезнева.

Татьяна Ковалева