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На Ямале семейную пару наказали за нападение на полицейских

Происшествия, 16:21 01 апреля 2019

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Семейную пару признали виновной в применении насилия в отношении сотрудников полиции в Салехарде, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, ночью 6 января в Салехарде патрулировавшие улицы сотрудники полиции, получили от оперативного дежурного сообщение о том, что жильцам одного дома требуется помощь. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили около подъезда нетрезвую компанию, которая вела себя шумно.

Правоохранители предложили нарушителям общественного порядка сесть в автомобиль и проехать в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях. Один из мужчин отреагировал агрессивно. В связи с этим к нему применили физическое воздействие. Другой мужчина, увидевший, что его приятель сопротивляется, вылез из салона патрульного автомобиля и избил сотрудника полиции. Удары кулаком пришлись по лицу. Супруга злоумышленника решила поддержать мужа и набросилась на второго стража порядка. Она ударила его, расцарапав ему лицо.

В ходе предварительного следствия семейная пара раскаялась и признала вину. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, женщине — 10 тыс. рублей.

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# полиция , преступление , Салехард , следователи

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