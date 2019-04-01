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Стартовал конкурс "Письмо ветерану"

Общество, 13:26 01 апреля 2019

Почта России | Фото: Почта России

Конкурс "Письмо ветерану" стартовал 1 апреля, сообщает тюменский филиал "Почты России".

Работы принимают в трех возрастных категориях. Дети в возрасте 5-7 лет могут сделать коллективную поздравительную открытку. От ребят в возрасте 8-12 лет организаторы ждут индивидуальные открытки, от подростков 13-17 лет - письма ветеранам.

Размеры открытки должны быть приближены к реальным: от миниоткрыток до формата А5. Поздравительные письма можно вложить в обычный конверт или в виде треугольника, - символа надежды на победу в военное время.

Обязательные элементы почтового отправления: индекс, адрес отправителя и получателя, а также почтовые марки соответствующего номинала.

Конкурсные работы необходимо прислать до 25 апреля 2019 года включительно по адресу: Тюмень, ул. Республики, 56, каб. 208 с пометкой: "конкурс "Письмо ветерану" с указанием контактной информации участника (ФИО, дата рождения, номер телефона).

Кроме этого, принимаются творческие видеоработы: запись известных авторов стихотворений на тему писем с фронта. Видеозаписи выложить в социальных сетях Вконтакте или Инстаграм с хештегами #ПочтаРоссии #тюменскаяпочта #письмоветерану с пометкой: Я участвую в конкурсе.

Победители конкурса будут объявлены и награждены в мае 2019 года, а поздравительные открытки и письма будут переданы тюменским ветеранам.

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# Великая Отечественная война , ветераны , конкурс , письмо

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