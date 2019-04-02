Уватские школьники одержали победу на чемпионате "Tyumen Case School"

| Фото: организаторов чемпионата «Tyumen Case School» | Фото: организаторов чемпионата «Tyumen Case School»

Команда "Лидер" Уватского муниципального района одержала победу в онлайн-голосовании в рамках VI Чемпионата Тюменской области по решению кейсов "Tyumen Case School" в Тобольске 29 марта, сообщает администрация муниципалитета.

В мероприятии приняли участие 15 команд из Тобольска, а также Тобольского и Уватского районов.

Команды разработали и предложили экспертному совету собственные идеи по развитию событийного туризма в Тюменской области. Победу в Case Battle одержала команда "Пожал плечами" средней школы №15 Тобольска. Ребята предложили провести креативный фестиваль "Картон. Война и мир" с творческими мастер-классами, показательными сражениями и взятием картонной крепости.

Эксперты поделились с участниками собственным мнением, дали комментарии по каждому предложенному проекту. По итогам мероприятия четыре лучшие команды приглашены к участию в финале проекта "Tyumen Case School".

Все участники получили призы и памятные подарки от партнеров проекта.