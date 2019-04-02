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Тюменцы примут участие в открытии "Вахты памяти-2019"

Общество, 17:38 02 апреля 2019

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Всероссийская акция "Вахта памяти-2019" откроется в Москве 3 апреля. Тюменскую область на мероприятии представит руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский и главный специалист центра Светлана Власов.

250 представителей поисковых объединений из 82 регионов страны обсудят планы подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вопросы организации поисковых работ и патриотических проектов, сообщает областной поисковый центр.

Торжественное открытие "Вахты памяти" состоится в Музее Победы на Поклонной горе 4 апреля. А 5 апреля представители региональных отделений примут участие в IV съезде Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России".

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

В рамках мероприятия будут организованы дискуссионные площадки, консультации по вопросам поисковой и патриотической работы.

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# Вахта памяти , поискоое движение

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