Более полутора тысяч родителей школьников участвовали в олимпиаде по русскому языку

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Более 1 тыс. 500 тюменских родителей проверили свои знания на олимпиаде по русскому языку 30 марта, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В первой олимпиаде в рамках областного форума "Большая перемена" приняли участие мамы и папы школьников из областного центра, Ишима, Тобольска, Заводоуковского округа и Тюменского района. За 60 минут они выполнили восемь заданий, каждое из которых оценивалось в десять баллов. Олимпиаду прошли на образовательной платформе uchi.ru, хорошо знакомой школьникам.

Как сообщил специалист по развитию регионов "Учи.ру" Антон Гурвич олимпиада была рассчитана на расширение кругозора участников и выходила за рамки стандартной школьной программы.

"Есть задания на развитие нестандартного и логического мышления, разрабатывали их профессиональные методисты. Это первый опыт в России, когда олимпиаду для школьников решают родители, и к тому же в таком обширном формате. Не во всех регионах такое количество участников набирается даже среди детей. Тюменская область – флагман по внедрению платформы Учи.ру. Надеюсь, опыт олимпиады для родителей будет успешным", - рассказал Антон Гурвич.