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В Уватском районе после проверки закрыли салон красоты

Общество, 17:27 02 апреля 2019

rospotrebnadzor.ru | Фото: rospotrebnadzor.ru

Деятельность салона красоты приостановлена в Уватском районе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Проверка деятельности салона красоты в с. Демьянское была проведена после обращения потребителя. Сотрудниками Роспотребнадзора выявлен ряд нарушений при размещении и устройстве оборудования. Также нарушения режима работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.

Суд приостановил деятельность салона красоты на 30 суток.

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# Роспотребнадзор , салон красоты , Уватский район

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