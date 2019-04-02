В Уватском районе после проверки закрыли салон красоты
| Фото: rospotrebnadzor.ru
Деятельность салона красоты приостановлена в Уватском районе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Проверка деятельности салона красоты в с. Демьянское была проведена после обращения потребителя. Сотрудниками Роспотребнадзора выявлен ряд нарушений при размещении и устройстве оборудования. Также нарушения режима работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.
Суд приостановил деятельность салона красоты на 30 суток.