В Тюмени прокуратура помогла инвалиду сохранить квартиру

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Инвалид-колясочник остался жить в своей квартире после вмешательства прокуратуры в Тюмени, сообщает региональное ведомство.

Собственник здания просил проживающих выселить, поскольку здание не относится к жилищному фонду. Ответчики, один из которых является инвалидом-колясочником первой группы, представили решения жилищно-бытовой комиссии своего работодателя и ордера на вселение в спорные помещения на период службы.

Поскольку действовавший до 1 марта 2005 года Жилищный кодекс РФ допускал отнесение к жилищному фонду не только жилых домов, но и жилых помещений в других строениях, то прокурором было дано заключение о возникновении у ответчиков законных прав на спорные жилые помещения.

Суд первой инстанции посчитал представленные доказательства недостаточными и отказал в признании за гражданами права пользования. Прокурор внес апелляционное представление в вышестоящую судебную инстанцию.

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила состоявшийся судебный акт и приняла новое решение о признании за жильцами права на проживание в предоставленных помещениях.