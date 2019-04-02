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Тюменских предпенсионеров обучат востребованным профессиям

Общество, 13:59 02 апреля 2019

trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

38 тюменцев предпенсионного возраста пройдут обучение по профессиям водитель погрузчика, слесарь аварийно-восстановительных работ, помощник воспитателя и другим, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Ежегодно запланировано обучать не менее 463 граждан. Обучение занятых и незанятых граждан предпенсионного возраста предполагается по востребованным в экономике навыкам и компетенциям.

Работодателям, зарегистрированным в Тюменской области, за исключением государственных и муниципальных казенных учреждений, направившим своих работников на обучение в соответствии с условиями договора, осуществляется возмещение затрат на оплату стоимости обучения. Стоимость обучения одного человека за курс - не более 65,7 тыс. рублей.

Для ищущих работу граждан, обратившихся в службу занятости, обучение проводится бесплатно, а в период профессионального обучения выплачивается стипендия.

Чтобы пройти переобучение или повышение квалификации за государственный счет, нужно лично обратиться в центр занятости по месту жительства. Предъявить документы: паспорт гражданина Российской Федерации, трудовая книжка, документы об образовании, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

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# обучение , предпенсионный возраст

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