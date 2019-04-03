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Архитектурный субботник пройдет в опорном вузе

Общество, 09:35 03 апреля 2019

отдел по информационной политике ТИУ | Фото: отдел по информационной политике ТИУ

Первый воркшоп в рамках проекта "Архитектурный субботник" пройдет в Центре архитектурной подготовки 6 апреля с 12 часов, сообщает ТИУ.

"Архитектурный субботник" - это новый творческий проект вуза. К обучению приглашают учеников 1-9 классов общеобразовательных школ.

На первом занятии, которое пройдет в формате воркшопа ребята смогут попробовать свои силы в разработке проекта и изготовлении настоящего "дома для птиц".

"Формат воркошопа – это новая форма обучения, предполагающая активное взаимодействие всех участников. Любой ребенок вне зависимости от уровня подготовки в ходе занятия сможет проявить самостоятельность и инициативность. В основе воркшопа лежит приобретение опыта и практических навыков", – рассказала архитектор, преподаватель ЦАПП Марина Манакова.

Регистрация по ссылке. Подробности по телефону 28 37 03.

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# архитектура , обучение , ТИУ , школьники

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