Архитектурный субботник пройдет в опорном вузе

| Фото: отдел по информационной политике ТИУ | Фото: отдел по информационной политике ТИУ

Первый воркшоп в рамках проекта "Архитектурный субботник" пройдет в Центре архитектурной подготовки 6 апреля с 12 часов, сообщает ТИУ.

"Архитектурный субботник" - это новый творческий проект вуза. К обучению приглашают учеников 1-9 классов общеобразовательных школ.

На первом занятии, которое пройдет в формате воркшопа ребята смогут попробовать свои силы в разработке проекта и изготовлении настоящего "дома для птиц".

"Формат воркошопа – это новая форма обучения, предполагающая активное взаимодействие всех участников. Любой ребенок вне зависимости от уровня подготовки в ходе занятия сможет проявить самостоятельность и инициативность. В основе воркшопа лежит приобретение опыта и практических навыков", – рассказала архитектор, преподаватель ЦАПП Марина Манакова.

Регистрация по ссылке. Подробности по телефону 28 37 03.