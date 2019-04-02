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Более трех тысяч тюменцев приняли участие в агитационном пробеге поисковиков

Общество, 18:10 02 апреля 2019

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Более 3 тыс. 600 жителей Тюменской области и Югры охватили мероприятия в рамках агитационного пробега “Дорогами памяти — дорогами мира”, сообщает пресс-служба областного поискового центра.

С 18 по 31 марта семь поисковых отрядов Тюменской области организовали мероприятия в рамках ежегодного агитационного пробега "Дорогами памяти – дорогами мира". Поисковики познакомили более 3 тыс. 600 жителей Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Абатского, Ишимского, Казанского, Ялуторовского, Нефтеюганского (ХМАО-Югра) районов с историей Великой Отечественной войны и работой отрядов.

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

В ходе агитпробега руководители и бойцы поисковых отрядов провели уроки памяти и мужества, тематические беседы с учащимися образовательных учреждений, познакомили с экспозициями артефактов с мест сражений. Поисковики показали презентации, посвященные деятельности отрядов, а также документальные фильмы из экспедиций.

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

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# агитационный пробег , поисковики , поисковый отряд

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