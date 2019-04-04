Алена Лепешкина проведет тренинги для тюменских волонтеров

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Лекции кандидата педагогических наук, эксперта и разработчика тренингов в сфере лидерства, личностного роста и конфликтологии Алены Лепешкиной пройдут в Тюмени 11 и 12 апреля.

Принять участие в мероприятии смогут волонтеры, студенты и преподаватели Тюменского госуниверситета, а также все желающие.

Как отметила организатор мероприятия, куратор Лиги добровольцев ТюмГУ Ирина Никулина, лекции Алены Лепешкиной проходят в вузе уже не впервые и набирают популярность.

"Мы работаем с Аленой Лепешкиной уже несколько лет, в последнее время на тренинги стали приходить жители города. Вход для желающих свободный. Мы рады всем, у кого есть заинтересованность и желание учиться", - отметила Ирина Никулина.

11 апреля с 19 до 21 часа Алена Лепешкина расскажет о том, что такое стресс в современном понимании, откуда он берется и как с ним бороться. На лекции "Не умеете снимать стресс - не надевайте его" она поделится личным опытом, поможет настроиться на положительные изменения в жизни и ответит на интересующие вопросы.

О секретах достижения желаемого узнают участники лекции "Эффективный мечтатель", которая состоится 12 апреля с 16 до 18 часов. Она будет полезна тем, кто хочет знать, как понять и сформулировать свои желания, как сделать свою жизнь более осознанной и где найти необходимую энергию.

Мероприятия будут проходить в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а, 111 ауд. им. Дегтева). Вход на мероприятия свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Любовь Голышева