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Викуловчане совершили виртуальную экскурсию по достопримечательностям мира

Общество, 17:05 02 апреля 2019

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Виртуальную прогулку "Достопримечательности стран мира" для участников клуба "Общение" провели библиотекари 31 марта, сообщает Викуловская центральная районная библиотека.

Гостям рассказали о популярных и малоизвестных, древних и современных, рукотворных и природных объектах России, Тюменской области, достопримечательностях стран мира, которые были наиболее высоко оценены туристами со всего земного шара.

Участники виртуально побывали в Московском Кремле – официальной резиденции президента РФ, Третьяковской галерее, насчитывающей более 100 тыс. произведений искусства, Долине гейзеров на Камчатке, посетили туристский комплекс "Абалак" в Тюменской области, "Радужную деревню", расположенную на острове Тайвань.

Гости увидели необычный вулкан в Эфиопии, сформировавший удивительный пейзаж поистине неземной красоты, "Ракушечный грот" Великобритании, "Корневые мосты" Индии, "Белый храм" Таиланда, "Розовое озеро" Австралии и многое другое.

В завершении прогулки участникам предложили подборку книг, где собраны все самые красивые, интересные и впечатляющие уголки нашей планеты, которые хотя бы раз в жизни стоит увидеть своими глазами.

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# библиотека , Викуловский район , достопримечательности , прогулка , экскурсия

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