"Древо жизни" Святослава Балдина сообщит о превышении СО2

| Фото: из группы "Кванториум" | Фото: из группы "Кванториум"

Обучающийся детского технопарка "Кванториум" Святослав Балдин занял первое место в IV всероссийском конкурсе по 3D-моделированию "ВЗДумай" среди школьников 9-11 классов в категории "Искусство и быт", сообщает "Кванториум".

На конкурсе Святослав Балдин представил проект "Древо жизни" - это настольный прибор, изготовленный из флуоресцентного пластика, светящегося в темноте.

Это не просто декор, а прибор определяющий содержание углекислого газа в помещении с функцией голосового и светового оповещения. В зависимости от содержания углекислого газа меняется подсветка и в случае превышения уровня CO2 прибор предлагает проветрить помещение.