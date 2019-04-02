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Акция по охране труда стартовала в Тюменской области

Общество, 19:36 02 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Информационный месячник проходит в Тюменской области с 1 апреля в преддверии Всемирного дня охраны труда. В 2019 году запланирован цикл выездных семинаров-совещаний, заседание областной межведомственной комиссии и другие мероприятия, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Департамент приглашает работодателей, работников и профсоюзы региона присоединиться к акции и провести информационно-разъяснительные мероприятия, которые послужили бы созданию здоровых условий труда на рабочих местах, снижению риска производственного травматизма и профзаболеваний.

"Каждый работник должен понимать, что где бы он не трудился, его жизнь и здоровье являются самой большой ценностью и во многом зависит от сознательного отношения к собственной безопасности", - отметили в ведомстве.

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# акция , охрана труда

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