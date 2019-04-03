Начался капитальный ремонт дороги от Каскары до Борков

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Начался капитальный ремонт на участке от с. Каскара до с. Борки Тюменского района (с 30 по 38 км), сообщает Уралуправтодор.

В результате ремонта встречные транспортные потоки разделит барьерное ограждение, вероятность лобового столкновения будет исключена, а пропускная способность увеличена вдвое. Расширение до четырех полос в рамках капремонта ждет и 11-километровый участок возле с. Демьянское Уватского района (с 435 по 446 км). На соседнем – с 446 по 456 км – дополнительные полосы построят в местах затяжных уклонов.

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Всего в 2019 году на Урале отремонтируют более 350 км федеральных дорог. Наибольший объем работ придется на трассу Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

К концу 2019 года будет построен новый мост через реку Большой Салым в Нефтеюганском районе (на 811-м км).

Завершится масштабная реконструкция на участке трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень под Камышловом Свердловской области (с 148 по 168 км).

Большие работы запланированы на трассе М5 "Урал", подъезд к Екатеринбургу.

В планах на 2019 год капитальный ремонт пяти искусственных сооружений. В Тюменской области приведут в нормативное состояние мосты на Р-404 через реки Туртас (349-й км), Выя (363-й км), Большой Салым (581-й км), а также путепровод через железную дорогу на 492-м км трассы. В Свердловской области завершится капремонт моста через реку Камышенка на автодороге Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган (78-й км).

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

В ходе ремонта будет обновлено более 60 км федеральной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Работы будут проводиться возле пос. Першино и Муген Уватского района, пос. Самсоновский, Салым, Куть-Ях и Каркатеевы Нефтеюганского района. Также 10 км дорожного полотна отремонтируют на подъезде к Тюмени возле с. Шорохово Исетского района. Еще 11 км обновят на автодороге Р-254 "Иртыш" (подъезд к Ишиму) в Курганской области.

Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200-63-06.