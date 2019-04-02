Тюменские кадеты прочли "Записки графа Комаровского"

| Фото: организаторов акции | Фото: организаторов акции

Тюменские кадеты приняли участие во Всероссийском литературном марафоне Росгвардии "Читаем записки графа Комаровского".

Честь представлять Всероссийский литературный марафон Росгвардии "Читаем записки графа Комаровского" в Уральском округе войск национальной гвардии Российской Федерации и в тюменском регионе получили кадеты Детского морского центра "Алый парус" Тюмени - учащиеся 10 класса гимназии № 16 Тюмени, которые приняли эстафету у кадет 7 класса школы №53 Орска и передали офицерам Ростовской области.

В библиотечно-информационном центре гимназия № 16, в котором оформлена тематическая выставка – экспозиция "Читаем записки графа Комаровского", тюменские кадеты Дмитрий Цыганков, Елена Ворошилова, Никита Векшин, Роман Зубарев прочитали отрывок из главы III книги "Записки графа Е. Ф. Комаровского".

| Фото: организаторов акции | Фото: организаторов акции

Добавим, 29 ноября исполняется 250 лет со дня рождения генерала от инфантерии графа Е. Ф. Комаровского - создателя корпуса внутренней стражи России, предшественника современной Росгвардии. В войсках и подразделениях Росгвардии в течение года запланировано проведение мероприятий, посвященных юбилею великого полководца.

А 15 января 2019 года Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации дала старт Всероссийскому литературному видео-марафону "Читаем записки графа Комаровского"

Акцию открыл народный артист России, член Совета по культуре при Росгвардии, актер театра и кино, телеведущий Борис Щербаков.

До 29 ноября - дня рождения Е. Ф. Комаровского - военнослужащие и сотрудники Росгвардии, учащиеся кадетских классов из различных регионов страны - от Крыма до Арктики, от Владивостока до Калининграда читают наиболее яркие фрагменты из воспоминаний выдающегося военачальника.

Зрителям проекта представляется уникальная возможность окунуться в жизнь дворянского корпуса Российской империи XVIII - XIX веков, стать участниками многих исторических событий, в том числе легендарного Швейцарского похода Суворова и Отечественной войны 1812 года.

Видеоролики участников акции представлены на сайте Федеральной службы и официальных аккаунтах Росгвардии в социальных сетях.

К литературному видеомарафону могут присоединиться все желающие. Для этого нужно записать на видео чтение понравившегося отрывка из произведения "Записки графа Комаровского" (продолжительность - до 2 минут) и прислать готовый ролик на электронную почту rosgvard.projects@yandex.ru.

Лучшие работы будут размещены ведомственных интернет-ресурсах.