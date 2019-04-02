Тюменские кадеты прочли "Записки графа Комаровского"
Тюменские кадеты приняли участие во Всероссийском литературном марафоне Росгвардии "Читаем записки графа Комаровского".
Честь представлять Всероссийский литературный марафон Росгвардии "Читаем записки графа Комаровского" в Уральском округе войск национальной гвардии Российской Федерации и в тюменском регионе получили кадеты Детского морского центра "Алый парус" Тюмени - учащиеся 10 класса гимназии № 16 Тюмени, которые приняли эстафету у кадет 7 класса школы №53 Орска и передали офицерам Ростовской области.
В библиотечно-информационном центре гимназия № 16, в котором оформлена тематическая выставка – экспозиция "Читаем записки графа Комаровского", тюменские кадеты Дмитрий Цыганков, Елена Ворошилова, Никита Векшин, Роман Зубарев прочитали отрывок из главы III книги "Записки графа Е. Ф. Комаровского".
Добавим, 29 ноября исполняется 250 лет со дня рождения генерала от инфантерии графа Е. Ф. Комаровского - создателя корпуса внутренней стражи России, предшественника современной Росгвардии. В войсках и подразделениях Росгвардии в течение года запланировано проведение мероприятий, посвященных юбилею великого полководца.
А 15 января 2019 года Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации дала старт Всероссийскому литературному видео-марафону "Читаем записки графа Комаровского"
Акцию открыл народный артист России, член Совета по культуре при Росгвардии, актер театра и кино, телеведущий Борис Щербаков.
До 29 ноября - дня рождения Е. Ф. Комаровского - военнослужащие и сотрудники Росгвардии, учащиеся кадетских классов из различных регионов страны - от Крыма до Арктики, от Владивостока до Калининграда читают наиболее яркие фрагменты из воспоминаний выдающегося военачальника.
Зрителям проекта представляется уникальная возможность окунуться в жизнь дворянского корпуса Российской империи XVIII - XIX веков, стать участниками многих исторических событий, в том числе легендарного Швейцарского похода Суворова и Отечественной войны 1812 года.
Видеоролики участников акции представлены на сайте Федеральной службы и официальных аккаунтах Росгвардии в социальных сетях.
К литературному видеомарафону могут присоединиться все желающие. Для этого нужно записать на видео чтение понравившегося отрывка из произведения "Записки графа Комаровского" (продолжительность - до 2 минут) и прислать готовый ролик на электронную почту rosgvard.projects@yandex.ru.
Лучшие работы будут размещены ведомственных интернет-ресурсах.