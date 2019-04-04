Молодых тюменцев зовут на турнир по уличному баскетболу

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

16 команд выйдут в финал турнира по уличному баскетболу "StreetBall Student", который пройдет в Тюмени. Регистрация уже открыта, сообщает Студенческий совет Тюменской области.

Отборочные игры начнутся 14 апреля и продлятся до начала мая. В финал пройдут 16 лучших команд. Они побороться за призовой фонд в 30 тыс. рублей и ценные призы от спонсоров.

"StreetBall Student" — спортивный проект, который получил поддержку губернатора Тюменской области Александра Моора и реализуется совместно со Студенческим советом Тюменской области. Его руководитель Александар Цветанович родом из Сербии. Он занимается стритболом более 10 лет. Организаторы проекта хотят создать в Тюмени любительское сообщество по стритболу и приобщить студентов к этому виду спорта.

Формат уличного баскетбола значительно отличается от классического. В матче участвуют две команды по три человека, а забивать мяч нужно в одно кольцо.

"Достаточно просто знать правила, чтобы играть в уличный баскетбол. Он хорошо развивает реакцию, улучшает здоровье и учит работе в команде. В Сербии климатические условия позволяют заниматься уличным баскетболом круглый год, но и в Тюмени погода не будет нам помехой", — поделился руководитель проекта Александар Цветанович.

В проекте "StreetBall Student" могут принять участие юноши вузов и ссузов Тюменской области в возрасте от 17 до 23 лет. Для участия необходимо собрать команду из трех человек и подать заявку по ссылке до 27 апреля.

Следить за всеми новостями проекта можно в официальной группе ВКонтакте.