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Юные тоболяки нарисуют достопримечательности города

Общество, 11:47 05 апреля 2019

kulturatob.ru | Фото: kulturatob.ru

Конкурс детского рисунка "Маленький город глазами детей – местных жителей" стартовал в Тобольске, сообщает администрация муниципального образования.

Тематикой конкурса является изображение любимого места из числа городских достопримечательностей. К участию в конкурсе приглашают дошкольников, учащихся общеобразовательных школ, художественных школ, учащихся учреждений дополнительного образования Тобольска. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 4-7 лет и 8-10 лет.

Рисунок победителя направят в дирекцию Ассоциации малых туристских городов для создания сувенирных открыток городов-участников ассоциации.

Заявки на конкурс принимаются до 27 мая по адресу: Тобольск, ул. С. Ремезова, 27 каб. 410. Награждение победителей и участников состоится 1 июня 2019 года.

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# конкурс рисунков , Тобольск

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