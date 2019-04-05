Юные тоболяки нарисуют достопримечательности города

| Фото: kulturatob.ru | Фото: kulturatob.ru

Конкурс детского рисунка "Маленький город глазами детей – местных жителей" стартовал в Тобольске, сообщает администрация муниципального образования.

Тематикой конкурса является изображение любимого места из числа городских достопримечательностей. К участию в конкурсе приглашают дошкольников, учащихся общеобразовательных школ, художественных школ, учащихся учреждений дополнительного образования Тобольска. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 4-7 лет и 8-10 лет.

Рисунок победителя направят в дирекцию Ассоциации малых туристских городов для создания сувенирных открыток городов-участников ассоциации.

Заявки на конкурс принимаются до 27 мая по адресу: Тобольск, ул. С. Ремезова, 27 каб. 410. Награждение победителей и участников состоится 1 июня 2019 года.