Тюменские волейболистки стали призерами всероссийского студенческого чемпионата

| Фото: www.volley.ru | Фото: www.volley.ru

Женская волейбольная сборная Тюменского индустриального университета вернулась с бронзовыми наградами из Перми, где 25-29 марта проходил финальный тур чемпионата студенческой волейбольной лиги, сообщает вуз.

Пермский физкультурно-оздоровительный комплекс ПНИПУ принял 8 сборных команд – участниц из Улан-Удэ, Красноярска, Барнаула, Томска, Омска, Тюмени и Перми. В предварительных турах данных соревнований участие приняли 24 вузовских команды из разных регионов страны. Финальный этап собрал сильнейших волейболисток.

По итогам игр, сборная команда ТИУ (тренер Анатолий Ларионов) заняла 3 место, уступив сборным командам АлтГПУ (Барнаул) и ПНИПУ (Пермь), занявшим, соответственно, 1 и 2 места.