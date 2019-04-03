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Тюменские волейболистки стали призерами всероссийского студенческого чемпионата

Спорт, 14:43 03 апреля 2019

www.volley.ru | Фото: www.volley.ru

Женская волейбольная сборная Тюменского индустриального университета вернулась с бронзовыми наградами из Перми, где 25-29 марта проходил финальный тур чемпионата студенческой волейбольной лиги, сообщает вуз.

Пермский физкультурно-оздоровительный комплекс ПНИПУ принял 8 сборных команд – участниц из Улан-Удэ, Красноярска, Барнаула, Томска, Омска, Тюмени и Перми. В предварительных турах данных соревнований участие приняли 24 вузовских команды из разных регионов страны. Финальный этап собрал сильнейших волейболисток.

По итогам игр, сборная команда ТИУ (тренер Анатолий Ларионов) заняла 3 место, уступив сборным командам АлтГПУ (Барнаул) и ПНИПУ (Пермь), занявшим, соответственно, 1 и 2 места.

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# волейбол , ТИУ

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