  • 4 апреля 20194.04.2019четверг
  • USD65,1639
    EUR73,1725
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер северный

Конкурс школьных музеев стартовал в Заводоуковске

Общество, 18:32 04 апреля 2019

https://zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru

Прием заявок на окружной смотр-конкурс "Школьный музей – 2019" стартовал в Заводоуковске, сообщает администрация муниципалитета.

Образовательные организации, имеющие музейные комнаты и уголки воинской славы, могут подать заявку на конкурс до 8 апреля. Конкурсные работы для участия в заочном этапе от участников будут ждать до 15 апреля.

Победителей определят в четырех номинациях. Жюри выберет лучшую новую выставку и лучший урок, посвященные Великой Отечественной войне, а также лучшего гида и лучшую музейную комнату Заводоуковского городского округа.

Экспертная комиссия посетит школьные музеи, осмотрит тематические экспозиции с 15 по 28 апреля.

Финал конкурса и награждение победителей состоится в День Победы, 9 мая.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , Заводоуковский городской округ , история , конкурсы , школьные музеи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 04.04.2019Учащиеся Тюменского нефтепроводного колледжа приступили к производственной практике на объектах "Транснефти"
19:43 04.04.2019Тюменский медицинский университет возглавила Ирина Медведева
19:35 04.04.2019Руководитель образовательного центра "Сириус" высоко оценила потенциал Тюменской области
19:05 04.04.2019Реставрацией фото фронтовиков для "Бессмертного полка" занялись библиотекари