Конкурс школьных музеев стартовал в Заводоуковске

| Фото: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru

Прием заявок на окружной смотр-конкурс "Школьный музей – 2019" стартовал в Заводоуковске, сообщает администрация муниципалитета.

Образовательные организации, имеющие музейные комнаты и уголки воинской славы, могут подать заявку на конкурс до 8 апреля. Конкурсные работы для участия в заочном этапе от участников будут ждать до 15 апреля.

Победителей определят в четырех номинациях. Жюри выберет лучшую новую выставку и лучший урок, посвященные Великой Отечественной войне, а также лучшего гида и лучшую музейную комнату Заводоуковского городского округа.

Экспертная комиссия посетит школьные музеи, осмотрит тематические экспозиции с 15 по 28 апреля.

Финал конкурса и награждение победителей состоится в День Победы, 9 мая.