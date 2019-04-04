"Тобол" Алексея Иванова наизусть прочтут на конкурсе "Живая классика"

Конкурс чтецов "Живая классика" | Фото: организаторов Конкурс чтецов "Живая классика" | Фото: организаторов

"Тобол: много званых" Алексея Иванова, "МЕТРО 2035" Дмитрия Глуховского, "Вино из одуванчиков" Рэя Бредбери и другие шедевры мировой литературы прочтут наизусть тюменские участники Международного конкурса юных чтецов "Живая классика". Региональный тур пройдет в средней общеобразовательной школе № 5 (ул. Холодильная, 73а) 4 и 5 апреля.

Участники выбирали произведения, которые не входят в школьную программу – таковы условия конкурса. Выбор тюменских чтецов пал на произведения "Два капитана" Вениамина Каверина, "Маленький принц" Антуана де Сент Экзюпери, "Мышка" Бориса Окуджавы, "Завтра была война" Бориса Васильева, "Материнское поле" Чингиза Айтматова. Многие ребята взялись за произведения Антона Чехова, Надежды Тэффи; есть и те, кто расскажет жюри отрезок из романов "Тобол: много званых" Алексея Иванова и "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери. Часто заучивают на конкурс отрывки из "Манюни" Наринэ Абгарян – это произведение год назад привело к победе Елизавету Хвостикову из Краснодара.

Внимательно изучил список соперников в своем регионе суперфиналист конкурса "Живая классика" 2018 года, заводоуковский десятиклассник Пётр Палатов: "Я не стал победителем суперфинала, и мне бы очень хотелось взять реванш. На конкурсе огромная конкуренция. Минимум, к которому я стремлюсь, – попасть в "Артек". А потом уже – достижение высшей цели".

Опыт поможет, но успех выступления будет зависеть от того, как почувствуешь произведение, убежден конкурсант. Сам он прочтет сверстникам отрывок из "МЕТРО 2035" Дмитрия Глуховского. Постапокалиптическая сага близка Петру: он играл в компьютерные игры и увлекался тематикой "Вселенная МЕТРО". С бестселлером Глуховского школьника связывает собственная "литературная" история.

"Будучи в Москве на суперфинале, я оказался на книжной ярмарке на Красной площади. Там увидел серию "МЕТРО". Я купил все три книги, прочел их сразу после конкурса примерно за месяц. Меня захватило, очень понравилось, что автор доносит до читателей, – делится впечатлениями Пётр Палатов. – На конкурс я взял несложный для понимания отрывок, но он отзывается во мне. Я расскажу о том, как мы живем: одни люди живут богато, но не ценят этого; другие живут бедно, но ценят хотя бы это. Это сравнение наших жизненных уровней".

В региональном туре "Живой классики" участвуют 82 чтеца от 10 до 17 лет. Итоги опубликуют спустя неделю на сайте организаторов областного этапа ТОГИРРО. Трое сильнейших чтецов Тюменской области поедут на смену в "Артек", где выступят на республиканском финале. Суперфиналисты выступят на Красной площади.

Ирина Ромашкина