Ишим лидирует по количеству и качеству подготовки новобранцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 150 ребят планируется призвать на военную службу в Ишиме. Город второй год в лидерах по призыву и вновь завоевал первое место в конкурсе среди муниципальных образований Тюменской области за лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу по итогам 2018 года.

"В прошлом году было призвано более 300 новобранцев. Это совместный труд большого количества людей, администрации города, военного комиссариата и результат кропотливой, системной работы", - подчеркнул военный комиссар Ишима, Ишимского и Абатского районов Владимир Лютов.

Ежегодно в Ишиме совершенствуются методы и формы работы с молодежью, укрепляется материально-техническая база военного комиссариата, повышается качество мероприятий по организации и проведению призыва на военную службу. В каждой школе есть кадетские классы, главная задача которых – качественная допризывная подготовка. Действует проект "Юнармия", Ишим взял хороший старт: на базе школы № 1 сформирован и действует лучший юнармейский отряд области.

Призывники в большинстве своем отметили, что служба в армии сегодня – это престижно.

"Я взял академический отпуск, чтобы успеть отслужить с ровесниками. Потом планирую продолжить учебу. Хочу служить в десантных войсках, как мой отец. Считаю, что каждый мужчина должен служить в армии!", - уверен студент Тюменского индустриального университета Андрей Болгарский.

Напомним, что в конце 2018 года был завершен капитальный ремонт здания военного комиссариата.

Инна Кондрашкина