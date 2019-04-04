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Тюменский библиобус поедет по детским лагерям

Общество, 15:27 04 апреля 2019

архив citylib-tyumen.ru | Фото: архив citylib-tyumen.ru

Библиобус с книгами, объезжающий отдаленные районы Тюмени, летом поедет по детским лагерям. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала заведующая библиотекой – филиалом №13 внестационарных форм обслуживания Антонина Гребенникова.

На сайте Централизованной городской библиотечной системы размещено расписание работы библиобуса на два месяца. Расписание всегда составляют на квартал, но в этот раз только на апрель и май, поскольку, как пояснила Антонина Гребенникова, в летний период передвижная библиотека охватит и детские оздоровительные центры. В расписании на два месяца обозначены время прибытия библиотеки на колесах и стоянки.

По словам Антонины Гребенниковой, названия стоянок в детских оздоровительных центрах появятся уже в следующем расписании, рассчитанном на июнь, июль, август. Эта работа организуется с вожатыми.

Библиобус ездит по отдаленным районам Тюмени вот уже 11 лет. В каждый из указанных населенных пунктов он приезжает дважды в месяц. Стоянки определены и указаны в расписании. На месте он находится по два часа. За это время местные жители успевают сделать все, что можно сделать в библиотеке — принести, поменять книги, выбрать для себя новые издания.

Услугами библиобуса пользуются жители малонаселенных окраин, где нет стационарной библиотеки. По данным Централизованной городской библиотечной системы, читателями передвижной библиотеки на 1 января 2019 года стали 4 тыс. 882 жителя отдаленных микрорайонов города. Библиобус используют и в работе с детскими садами и школами. Так, например, в Рощино сотрудники библиотеки работают с двумя группами из детского сада — библиотеку на колесах успевают посетить 70 человек.

Инна Пахомова

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# библиобус , книги , литература , образование , чтение

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