Водители частушками, чиновники стихами поздравят викуловчан с юбилеем района

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Водители, механики, учителя, воспитатели, чиновники станут участниками фестиваля художественной самодеятельности среди трудовых коллективов "Люблю тебя, мой край родной!", посвященный 95-летию со дня образования Викуловского района, 7 апреля.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала режиссер Викуловского ДК Наталья Лукьященко.

"Этот фестиваль проводится один раз в пять лет, в юбилейные даты района, - поделилась она. - В это раз заявки на участие поступили от 11 коллективов. Это школы района, комплексный центр соцобслуживания населения, детсад "Колосок", филиал областной больницы, ООО "Викуловское пассажирское АТП", администрация района".

Каждый трудовой коллектив курируют культработники. Непрофессиональным вокалистам, танцорам они помогают ставить номера, подбирают фонограмму и сценические костюмы.

Фестиваль "Люблю тебя, мой край родной!" проходит на конкурсной основе по трем номинациям: "Нам творчество работать и жить помогает", "Творческая находка", "Мастера на все руки". Оценивать выступление самодеятельных артистов будут настоящие профессионалы - певцы – народники, режиссеры из других районов.

По словам Натальи Лукьященко, у каждого коллектива сформирована программа и им будет чем удивить зрителей.

"Коллектив автотранспортного предприятия, который я курирую, оригиналы. В этот раз они подготовили сценку – спор взрослого и молодого поколения. Частушки под гармонь у них будут о районе, его проблемах, радостях. И песню они исполнят "Выйду ночью в поле с конем", - рассказала викуловский режиссер.

Фестиваль трудовых коллективов, как заметила Наталья Лукьященко, собирает большое количество зрителей, которые с интересом ждут выхода на сцену коллег, родных, односельчан.

Всех артистов организаторы фестиваля-конкурса отметят дипломами и подарками, а абсолютный победитель получит переходящий Кубок. В прошлый раз его обладателем стал детский сад "Колосок".

Анжела Лебедева