Тюменские старшеклассники примерили форму Росгвардии

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 200 старшеклассников из школ Тюменской области познакомили со службой в войсках Росгвардии, с историей, структурой, служебно-боевыми задачами, учебными заведениями силового ведомства в ходе профориентационного занятия в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Бойцы Росгвардии и тюменского ОМОНа рассказали будущим защитникам Отечества о служебных буднях, страницах героической летописи отряда, командировках на Северный Кавказ, о государственных и ведомственных наградах, о жизни и героических подвигах своих боевых товарищей.

Особо впечатлили ребят мастер-класс по рукопашному бою с элементами самообороны и приемы захвата условного правонарушителя. Каждый желающий смог почувствовать себя бойцом спецподразделения, примерив на себя средства бронезащиты и на практике потренироваться с профессионалами.

В завершении мероприятия росгвардейцы пожелали молодым людям бодрости духа, стремления к достижению высоких результатов в учёбе, спорте и пригласили на службу в ряды Росгвардии.