Тюменская школьница создала умный фонарь

| Фото: Центр робототехники и АСУ во ВКонтакте | Фото: Центр робототехники и АСУ во ВКонтакте

Ученица "РобоЛаба92", восьмиклассница школы № 92 Тюмени Марина Мельникова стала призером регионального конкурса "Большие вызовы", сообщает Центр робототехники и АСУ.

Ее проект умного фонаря был представлен в номинации "Умный город" и получил диплом второй степени. Как отметили разработчики - Марина Мальникова и ее наставник Кирилл Шабалин - данный фонарь способен самостоятельно регулировать свою работу в различное время.

Всего в конкурсе "Большие вызовы" эксперты оценивали 34 проекта от тюменских школьников. Победители и призеры областного этапа в ближайшее время пройдут отбор в сочинский "Сириус" для дальнейшего развития и защиты своих проектов.