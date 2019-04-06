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Тюменская школьница создала умный фонарь

Общество, 17:09 06 апреля 2019

Центр робототехники и АСУ во ВКонтакте | Фото: Центр робототехники и АСУ во ВКонтакте

Ученица "РобоЛаба92", восьмиклассница школы № 92 Тюмени Марина Мельникова стала призером регионального конкурса "Большие вызовы", сообщает Центр робототехники и АСУ.

Ее проект умного фонаря был представлен в номинации "Умный город" и получил диплом второй степени. Как отметили разработчики - Марина Мальникова и ее наставник Кирилл Шабалин - данный фонарь способен самостоятельно регулировать свою работу в различное время.

Всего в конкурсе "Большие вызовы" эксперты оценивали 34 проекта от тюменских школьников. Победители и призеры областного этапа в ближайшее время пройдут отбор в сочинский "Сириус" для дальнейшего развития и защиты своих проектов.

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# конкурс , Марина Мельникова , проект , Сириус , умный город , умный фонарь

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