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Тоболяки напишут "Тотальный диктант" в шестой раз

Общество, 14:54 04 апреля 2019

Тотальный диктант в Тобольске | Фото: Тотальный диктант в Тобольске

В шестой раз состоится акция "Тотальный диктант" в Тобольске 13 апреля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила координатор акции в Тобольске Татьяна Никитина.

По ее словам, желающих проверить свою грамотность ждут на пяти площадках. Две из них будут организованы в Тобольском педагогическом институте, еще три откроются в школах города.

"В прошлом году "Тотальный диктант" написали 309 горожан. В этом году мы ожидаем приблизительно то же число участников. Сейчас диктант собирает неслучайных людей. В основном это постоянные участники, претендующие на грамотность", - отметила Татьяна Никитина.

Текст для диктанта 2019 года написал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Автор в своих текстах погрузит участников акции в атмосферу произведений Пушкина, Гоголя, Горького и Толстого. Читать текст в Тобольске доверили профессиональным филологам и журналистам местных СМИ.

Зарегистрироваться на участие в акции тоболяки смогут на официальном сайте "Тотального диктанта" в Тобольске.

Евгений Новосёлов

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# Тобольск , Тотальный диктант

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