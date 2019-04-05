"Конек-горбунок" на колокольчике привлечет еще больше туристов в Ялуторовск, уверены мастера

Елена Колпащикова | Фото: Максим Ермолаев, МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск Елена Колпащикова | Фото: Максим Ермолаев, МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск

"Конек-горбунок" на колокольчике привлечет еще больше туристов в Ялуторовск, потому что он намного интереснее, чем просто статуэтка. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила мастер-гончар Ялуторовского острога Елена Колпащикова.

Именно она выступила разработчиком и создателем "Конька-горбунка", который находится на колокольчике. Презентация брендового сувенира Ялуторовска прошла на заседании Тюменской областной думы, посвященной реализации и продвижению проекта "Путешествие в сказку П. П. Ершова "Конек-горбунок".

| Фото: Максим Ермолаев, МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск | Фото: Максим Ермолаев, МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск

"С детства знаю наизусть сказку "Конек-горбунок", но перед созданием сувенира еще раз перечитала, - поделилась профессиональный скульптор Елена Колпащикова. - Мой "Конек-горбунок" - не просто фигура, это колокольчик–оберег, и его туристы будут брать охотнее".

По словам мастера, ялуторовский конек расписан по старинной урало-сибирской росписи, которую возрождают в гончарной мастерской Елены Колпащиковой.

"Эта роспись является обереговой. Каждый цвет, мазок несет определенный смысл, - отметила она. - Так, голубой цвет – небесная благодать, зеленый – изобилие, плодородие, новая жизнь. Большие цветы – пожелание здоровья старшему поколению, маленькие бутончики – деточкам. Все это знаково, не просто так".

Изготовление колокольчика "Конька-горбунка" царских размеров, заметила мастер, а высота его 34 см, поставлено на поток. Также для сувенирной лавки Ялуторовского острога Елена Колпащикова изготовит и других коньков, разных размеров и техник росписи.

| Фото: Максим Ермолаев, МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск | Фото: Максим Ермолаев, МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск

Создание брендового сувенира в Ялуторовске - это одно из направлений регионального маршрута "Путешествие в сказку П. П. Ершова "Конек-горбунок". Большая экспертная группа планирует придать этому маршруту статус всероссийского, а затем и международного.

"На встрече в областной думе мы вырабатывали единую стратегию по привлечению туристов в область, в частности в Ялуторовск, который войдет в этот маршрут, - поделилась заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояжа" Ялуторовска Анастасия Петелина. - Мы готовим ряд событийных мероприятий по мотивам этой сказки. Мы хотим, чтобы к нам в город приезжали не только тюменцы, но и жители из других регионов и стран".

Ялуторовские культработники ведут активную работу по популяризации ершовской сказки. По словам Анастасии Петелиной, сейчас они разрабатывают интерактивный квест для детей "По следам Конька-горбунка", который презентуют в ближайшее время. Масштабно его проведут осенью, в день рождения "Конька-горбунка".

Анжела Лебедева