Шурпе, дефиле и спектакль на чувашском языке подготовили тюменцам

Дни чувашской культуры | Фото: ассоциация чувашей "Таван" Дни чувашской культуры | Фото: ассоциация чувашей "Таван"

Уроки чувашского языка и национальная кухня, выставки книг и прикладного искусства, тюменские творческие коллективы и гастролирующий Чувашский драматический театр поведают о родной культуре во время ежегодного цикла мероприятий "С верой в Россию, с любовью к Чувашии".

Концерты, спектакли, выставки пройдут в Тюменской области 15-26 апреля 2019 года. Вице-президент ассоциации "Таван" Любовь Павлова поделилась, что традиционно в Дни чувашской культуры в школах проводятся уроки чувашского языка.

"В тех населенных пунктах, где есть поселения чувашей – в Заводоуковске, Аромашево, в селах под Тобольском, в Караульном Яре, Канаше, Горьковке под Тюменью и многих других деревнях нашей области. У нас много национальных творческих коллективов по всему региону. Самому старейшему из них в июне будет 30 лет. Наши коллективы ездят друг к другу, общаются между собой", – рассказала Любовь Павлова.

Часто для выступлений коллективов ассоциация "Таван" помогают создавать национальные наряды. Для этого тюменские чуваши сотрудничают с представителями Республики Чувашия. Поэтому созданная одежда по цвету, фасону и, конечно, узорами в полной мере соответствует традициям.

"Например, мы помогаем творческим коллективам обновлять коллекции. Недавно отшили костюмы детскому коллективу в Нижнетавдинском районе. Помогали студентам Тюменского института культуры создать коллекции, которые они показывали на мероприятии "Мост дружбы" в Тюмени. Комитет по делам национальностей тюменской области активно работает в этом направлении", – считает Любовь Павлова.

Как на любом своем празднике, чуваши угостят национальными блюдами. Поставят на стол шурпе – национальный суп из баранины с потрохами, накормят пирогом с сырым картофелем, напоют напитком, который чуваши-переселенцы, как и на Родине, варили в Тюменской области.

"Свежесваренный напиток выполнен из натуральных ингредиентов, готовится по национальным рецептам. Помню, как в детстве мы собирали хмель в огороде, на берегу речки. Хмель в Канаше есть почти в каждом дворе, потому что бабушки и дедушки посадили его, когда только переехали из Чувашии. Из ячменя делают солод – выращивают, сушат, перемалывают жерновами. Раньше в каждом дворе варили этот напиток. Он считается нашим традиционным", – поделилась воспоминаниями Любовь Павлова.

Познакомиться со своими традициями гостеприимные хозяева праздника приглашают в тюменский областной Центр чувашской культуры (ул. Энергетиков, 44а) 15 апреля. В 14 часов здесь откроется книжная выставка, посвященная 120-летию со дня рождения чувашского поэта Михаила Сеспели, а также экспозиция чувашских национальных костюмов.

16 апреля в 13 часов в Центре культуры и досуга Заводоуковска (ул. Вокзальная, 55) состоится торжественное открытие Дней чувашской культуры "С верой в Россию, с любовью к Чувашии". В рамках мероприятия откроется выставка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Тюменской области, книжная выставка чувашского поэта Михаила Сеспеля. Артисты Чувашского государственного драматического театра презентуют спектакли "Как Настенька чуть Кикиморой не стала" и "Не сыграть ли нам свадьбу?" (на чувашском языке).

17 апреля эти же спектакли артисты покажут на сцене Тюменского драматического театра (ул. Республики, 129). В фойе театра посетители смогут познакомиться с выставкой изделий декоративно-прикладного искусства мастеров Тюменской области. Здесь же презентуют коллекцию "Этноlook" – модели будут дефилировать в национальных костюмах.

18 апреля праздник чувашей будет гостить в Центре сибирско-татарской культуры Тобольска (ул. Ершова, 30). Начнется в 13 часов. Гостям презентуют выставку книг чувашского поэта Михаила Сеспеля.

19 апреля в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 2) в 17 часов начнется концерт с участием артистов чувашской эстрады и коллективов художественной самодеятельности Тюменской области. Швейный салон "Эста" представит дефиле в чувашских национальных костюмах. Жюри торжественно наградят победителей конкурса чтецов "Мой родной язык". Гостей угостят на выставке-дегустации блюд чувашской национальной кухни.

25 апреля в 13 часов в среднеобразовательной школе села Горьковка Тюменского района пройдет концерт с участием ансамбля чувашской песни "Таван" и солистов Тюмени. Концерт закроет Дни чувашской культуры в регионе.

Ирина Ромашкина