Общественная молодежная палата при региональном парламенте формирует новый состав

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Заседание по формированию Общественной молодежной палаты 7 созыва при региональном парламенте состоялось в Тюмени, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Желание войти в ее состав изъявили представители молодежных палат, созданных при органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, высших учебных заведений, региональных отделений политических партий, победители молодежных конкурсов, проводимых Тюменской областной думой, учащиеся и работающая молодежь. Свои документы подали 57 кандидатов. Но в соответствии с положением численность членов палаты не может превышать 48 человек.

Напомним, что срок работы действующей Общественной молодежной палаты заканчивается в апреле 2019 года. Как рассказала ее председатель Мариета Матевосян, в рамках палаты было реализовано много проектов, которые носили образовательный характер, волонтерский, спортивный, экологический. "Но ключевым из них стал проект "Политическая кухня", победители которого посетили Государственную Думу РФ. И именно он вошел в номинацию "72 повода полюбить Тюменскую область еще сильнее", чем мы очень гордимся и надеемся, что в этом году проект будет реализован уже на более высоком уровне", — подчеркнула она.

Она добавила, что многие идеи и проекты были поддержаны в регионе и отмечены на федеральном уровне. По ее словам, у палаты 6 созыва благодаря депутатам Тюменской областной думы — Андрею Артюхову, Ольге Швецовой, Евгению Макаренко и другим — был сформирован свой бюджет на реализацию многих проектов.

Председатель комиссии по формированию Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Артюхов подчеркнул, что за эти два года члены палаты проделали большую работу и поблагодарил предыдущий состав за их активную гражданскую позицию. "Новому созыву желаю двигаться дальше и делать новые интересные проекты", — сказал он.

Заместитель председателя комиссии по формированию Общественной молодежной палаты при региональном парламенте, депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова отметила, что до защиты допущены 37 человек из 57, проекты которых будут оцениваться сегодня по нескольким критериям - их востребованности на региональном и местном уровнях, социальной значимости, соответствии поставленным целям и задачам, оригинальности и стадиям реализации. Кроме того, особый акцент будет сделан и на умении публично выступать.

"Удачи вам, не волнуйтесь, вы уже самые лучшие, что участвуете в столь важном мероприятии", - напутствовала она.

Среди заявленных проектов много тех, что направлены на патриотическое воспитание молодежи и улучшение ее правовой грамотности, развитие культуры, экологии, инфраструктуры, спорта, туризма. Например, проект заместителя председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, члена партии "Единая Россия" Кирилла Харитонова посвящен развитию молодежного парламентаризма в муниципальных образованиях Тюменской области.

"На мой взгляд, это тема очень актуальна и важна, потому что в некоторых муниципалитетах нашего региона до сих пор не созданы молодежные парламентские структуры. В настоящий момент, благодаря поддержке наших депутатов — Ольге Швецовой, они есть уже в 18 из 26 районах. Многие из них работают более 5 лет назад и уже зарекомендовали себя с хорошей стороны во взаимодействии с Общественной молодежной палатой при Тюменской областной думе и молодежным парламентом при Государственной думе РФ. Надеюсь, что в новом созыве палаты, если мне удастся попасть в его состав, мы продолжим эту работу во всех муниципальных образованиях", - отметил он.

Добавим, что первое заседании Общественной молодежной палаты при региональном парламенте в новом составе состоится 15 апреля.