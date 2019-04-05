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Главного тренера "Тороса" дисквалифицировали на три матча

Спорт, 18:54 05 апреля 2019

ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Главный тренер "Тороса" из Нефтекамска Руслан Сулейманов дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

4 апреля на 40-й минуте матча между тюменским ХК "Рубин" и "Торосом" (2:1 ОТ) в полуфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги произошел эпизод, связанный с действиями. Он был удален до конца игры за неприличный жест в адрес арбитров.

Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на наставника башкирского клуба наказание, применяя пункт 2.2.5. ст. 70 "Дополнительные санкции" главы 15 регламента "ВХЛ — Кубка Шелкового пути" сезона 2018/2019. Сулейманов дисквалифицирован на три матча. Таким образом, даже если серия продлится все семь поединков, он руководит своей командой уже не сможет.

Ранее получил травму и выбыл до конца серии капитан "Тороса" Станислав Голованов. Плюс в двух ближайших встречах не сможет сыграть дисквалифицированный за контакт с арбитром форвард нефтекамцев Владимир Бобылёв.

У "Рубина", напротив, нападающий Егор Попов отбыл двухматчевую дисквалификацию и сможет выйти на лед в пятом поединке серии, в которой пока ничья (2:2).

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# дисквалификация , Рубин , Торос , хоккей

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