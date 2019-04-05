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Тюменская ФАС опровергла фейковые новости о завышении тарифов в регионе

Общество, 16:23 05 апреля 2019

Архивное фото ФАС Тюменской области

Информация, размещенная в некоторых СМИ и Интернете, со ссылкой на ФАС по поводу завышения тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов в Тюмени не соответствует действительности. Официальное заявление опубликовано на сайте антимонопольного ведомства.

"В средствах массовой информации и сети Интернет распространена информация о том, что ФАС России признала тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Тюмени существенно завышенным. В некоторых публикациях даже указано, что у ФАС России имеется об этом заключение. Однако эта информация не соответствует действительности", - написано в сообщении.

Как пояснил руководитель УФАС России по Тюменской области Игорь Веретенников, в настоящее время ФАС только начала изучать вопрос формирования тарифов на вывоз ТБО в Тюменской области.

"Сейчас центральный аппарат ФАС собирает данные, а сама проверка начнется только 23 апреля и продлится до 20 рабочих дней. Поэтому, делать какие–то выводы еще рано", - прокомментировал он.

Отметим, что в проверке региональное управление антимонопольной службы задействовано не будет. Подобные проверки проводятся и в других регионах страны. Более подробную информацию и комментарии можно получить через пресс-службу Тюменского УФАС России.

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# Игорь Веретенников , ФАС

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