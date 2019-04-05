Тюменцы увидели долгожданное "Бегство рогатых викингов"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Долгожданная премьера фильма "Бегство рогатых викингов", снятого по книге известного писателя Владислава Крапивина, состоялась в кинотеатре "Киномакс" в Тюмени 5 апреля.

Перед началом показа киноленты к зрителям вышел режиссер Илья Белостоцкий. Он сказал, что фильма не было, если бы на этапе пост-продакшена не подключилась Тюменская областная дума, фракция "Единая Россия", ТОГИРРО, региональный департамент образования, администрация Тюмени.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Создатели киноленты показали, как поменялись актеры, игравшие в фильме — на большом экране промелькнули их фотографии "тогда" и "сегодня". Бодрую атмосферу задавали участники музыкальной группы "Робинзон" из Ишима. Перед началом фильма Илья Белостоцкий позвал на импровизированную сцену всю съемочную группу и представил присутствующим в зале каждого из них.

Затем начался показ картины. Зрителей познакомили с историей нескольких друзей, которые решили противостоять "викингам" — группе ребят-задир, держащих в страхе детей помладше.

Фильм выдался комедийными, он насыщен забавными моментами. Зрители в зале не сдерживали смех. В киноленте присутствует компьютерная графика — специалисты провели кропотливую работу по "созданию" козы, агрессивно реагирующей на оранжевый цвет, так и рисованная анимация.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Повесть была написана довольно давно — в начале 70-х годов. Я не сказал бы, что мы старались ее очень сильно адаптировать к реалиям. Да, в фильме появилось несколько примет времени. Но, как мне кажется, "Бегство рогатых викингов" — вневременная вещь. Мы старались создать условное пространство детства, в котором ребятам было бы хорошо жить, играть, веселиться. Мне кажется, это получилось", — поделился Илья Белостоцкий с корреспондентом "Тюменской линии".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режиссер признался, что с юными актерами было несложно, поскольку, он работает с детьми давно — около 15 лет он отработал в юмористическом киножурнале "Ералаш".

"Каких-то проблем не было. Возможно, работать с ними и трудно, но всегда интересно. Я считаю, что все дети талантливы. И в каждой школе можно пройти по классам и найти десяток способных ребятишек. В принципе, я считаю своей миссией заниматься фильмами для детей, поскольку это утрачено и необходимо возрождать", — подытожил он.

Илья Белостоцкий сказал, что с некоторыми актерами из фильма по книге Владислава Крапивина он общается до сих пор. У ребят разные судьбы: кто-то, по словам режиссера, работает в полиции, кто-то стал лингвистом, как Дарья Чистякова, исполнившая в "Бегстве рогатых викингов" роль 12-летней Виктории. Сейчас девушка учится в Москве — в Высшей школе экономики. Когда Дарья снималась в фильме, она была ученицей шестого класса школы №70.

"Это был первый и единственный опыт участия в киносъемках. Все организационные вопросы сваливались на плечи взрослых, а мы провели лето в потрясающей компании. Съемки были скорее развлечением, чем работой. Хотя там были сложные моменты. Работа с камерой не вызывала никаких трудностей. Мне кажется, в детстве это проще, потому что ты не пытаешься, а просто живешь. Во многом я играла себя, это было естественное состояние", — поделилась Дарья Чистякова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам Белостоцкого, фильм положительно воспринял Владислав Крапивин, по книге которого и сняли киноленту. Особенно писатель отметил игру юных актеров. Режиссер надеется, что его фильм вызовет новый интерес к книгам Владислава Крапивина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, работа над фильмом по книге известного писателя Владислава Крапивина велась в Тюмени в 2010 году. Съемки проходили на улицах, во дворах и домах областной столицы. Съемочный период завершился летом 2010 года, но монтажно-тонировочный период (пост-продакшн) затянулся на несколько лет.

Работа над кинолентой завершилась осенью 2017 года. Картина собрала уже 11 наград на отечественных и международных кинофестивалях. Илья Белостоцкий намерен продвигать ее на фестивалях и дальше. Не исключено, заметил он, что картина появится в открытом доступе.

Инна Пахомова