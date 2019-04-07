МФК "Тюмень" одолел футболистов из Ухты

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Мини-футбольный клуб "Тюмень" одержал домашнюю победу на"Ухтой" в рамках 17-го тура российской суперлиги. Встреча завершилась со счетом - 4:2, сообщает пресс-служба клуба.

Дубль в составе тюменцев оформил Сергей Абрамович. По разу отличились Ильдар Нугуманов и Андрей Батырев.

Главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов поздравил команду и болельщиков с победой.

"Самый главный итог сегодня – это три очка. Завтра будет второй матч. Сейчас все прекрасно понимают, что нам нужно выиграть оставшиеся матчи и ждать осечки конкурентов, чтобы подняться выше в турнирной таблице", - отметил Игорь Путилов.

Сегодня команды проведут повторный поединок. Встреча в СК "Центральный" начнется в 15 часов по тюменскому времени.