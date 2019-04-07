  • 7 апреля 20197.04.2019воскресенье
  • USD65,4072
    EUR73,4392
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер южный

МФК "Тюмень" одолел футболистов из Ухты

Спорт, 13:30 07 апреля 2019

mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Мини-футбольный клуб "Тюмень" одержал домашнюю победу на"Ухтой" в рамках 17-го тура российской суперлиги. Встреча завершилась со счетом - 4:2, сообщает пресс-служба клуба.

Дубль в составе тюменцев оформил Сергей Абрамович. По разу отличились Ильдар Нугуманов и Андрей Батырев.

Главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов поздравил команду и болельщиков с победой.

"Самый главный итог сегодня – это три очка. Завтра будет второй матч. Сейчас все прекрасно понимают, что нам нужно выиграть оставшиеся матчи и ждать осечки конкурентов, чтобы подняться выше в турнирной таблице", - отметил Игорь Путилов.

Сегодня команды проведут повторный поединок. Встреча в СК "Центральный" начнется в 15 часов по тюменскому времени.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мини-футбол , МФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:30 07.04.2019МФК "Тюмень" одолел футболистов из Ухты
18:54 05.04.2019Главного тренера "Тороса" дисквалифицировали на три матча
16:43 05.04.2019Юные самбисты померяются силами на первенстве области
13:35 05.04.2019Тюменцы вышли на зарядку с олимпийской чемпионкой