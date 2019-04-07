В Пенсионном фонде рассказали о способах узнать полный размер пенсии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, сообщает РИА Новости.

Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций. При этом перерасчет выплат ежегодно проходит 1 августа за счет взносов от работодателя. В случае увольнения россиянин будет получать уже проиндексированную пенсию.

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций. Если же нет возможности воспользоваться онлайн-сервисами, можно обратиться в территориальный орган ПФР.

В организации также уточнили, что после увольнения работник будет получать проиндексированную пенсию не сразу, а через два-три месяца, так как потребуется время на обработку информации.

Ранее Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. Согласно нововведениям, вначале будет определяться социальная доплата для доведения суммы до прожиточного минимума в регионе, а потом — проводиться индексация. Также с 1 апреля в России на два процента проиндексировали пенсии по государственному обеспечению.

Пенсии пересчитают с 1 января 2019 года, гражданам выплатят недополученные за этот период деньги.