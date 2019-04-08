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В Ялуторовске потушили условный пожар на заводе

Общество, 11:03 08 апреля 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения провели сотрудники 81 пожарной части на комбинате строительных материалов в Ялуторовске, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем в цехе сбивки поддонов, возникла угроза распространения огня на соседние помещения.

К очагу возгорания было направлено звено ГДЗС. Создан штаб пожаротушения, через несколько минут пожар был ликвидирован.

По результатам учений, действий личного состава пожарно-спасательной части, руководителей тушения пожара и дежурного персонала объекта получили оценку - хорошо.

По словам заместителя начальника 81 ПСЧ Вячеслава Федорова, все участники справились с поставленной задачей. Полученные навыки и умения пригодятся им при ликвидации реальных угроз.

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# пожар , учения , Ялуторовск

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