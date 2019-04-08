Организатор интернет-магазина по продаже наркотиков предстанет перед судом

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Молодого человека, обвиняемого в распространении наркотиков через Интернет, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В декабре 2017 года безработный уроженец Нягани создал интернет-магазин по сбыту наркотических средств. Он приобретал крупные партии наркотиков, фасовал и передавал их покупателям через тайники. В дальнейшем молодой человек создал устойчивую преступную группу, к которой привлек еще двух лиц, распределив роли.

Оплата наркотических средств покупателями и выплата вознаграждения участникам организованной группы осуществлялась криптовалютой биткоин. Всего по данному делу из незаконного оборота было изъято более 1,5 кг наркотических средств.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. В отношении остальных фигурантов расследование уголовного дела продолжается.