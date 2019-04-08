Как не стать жертвой черных кредиторов, рассказали в Банке России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

264 черных кредитора выявили сотрудники Уральского главного управления Банка России на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областей, Пермского края и Республики Башкортостан в 2018 году, сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Нелегальные кредиторы предоставляют потребкредиты или займы, не имея разрешения Банка России. Они могут маскироваться под микрофинансовые организации, банки или ломбарды. Привлекают доступностью займов, предлагая их быстро, без справок о доходах и поручителей, людям с отрицательной кредитной историей, часто скрывая реальные условия кредитования. Иногда просто обещают оформить заем за определенную комиссию – 15-20 % от суммы.

Для клиента обращение к ним чревато переплатой начисленных процентов, проблемами при выплате и закрытии займа. Например, с легальным кредитором можно договориться о реструктуризации долга, пересмотреть условия кредита или же признать себя банкротом. Черные кредиторы такие проблемы решают иначе, путем запугивания, шантажа и угроз.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверить, является ли организация легальным участником финансового рынка. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе "Проверь участника финансового рынка". Здесь есть справочники как по банкам, так и по микрофинасовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам.

Следует учесть, что мошенники создают сайты-двойники известных компаний.

Рекомендуется внимательно читать договор. У легального кредитора должны быть документы, в которых четко прописан порядок заключения договора, выдачи займа, условия возврата. Также в договоре прописывается полная стоимость кредита (займа), причем в строго указанном месте – в квадратной рамке на первой странице договора в правом верхнем углу. Документы у злоумышленников вряд ли будут соответствовать всем установленным требованиям. Никогда не следует подписывать договор сразу, лучше взять время подумать. При необходимости нужно проконсультироваться с юристом или независимым финансовым консультантом.

Отмечается, что в целом по России в 2018 году обнаружено более 2,2 тыс. черных кредиторов. Это на 70 % больше, чем годом ранее.

Если вы столкнулись с деятельностью нелегального кредитора, обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы, а также в Интернет-приемную на сайте Банка России или по телефону горячей линии 8-800-300-30-00.