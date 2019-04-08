Тоболяка осудят за убийство бывшей подруги

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы, осудят в Тобольске, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

4 апреля 2019 года в квартире дома в 7 микрорайоне обнаружено тело 28-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний бывший сожитель погибшей.

Установлено, что женщина пришла в квартиру к обвиняемому, чтобы забрать свои личные вещи. Между бывшими сожителями произошла ссора, в результате которой мужчина нанес ей не менее 16 ударов ножом в шею. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Обвиняемый скрылся с места преступления, но был задержан.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.