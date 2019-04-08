Почти шестьдесят тюменцев пришли на книжный своп в "Мурку и Ваську"

| Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" имени И.В. Карповой» ВКонтакте | Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" имени И.В. Карповой» ВКонтакте

Около 60 человек собрал первый книжный своп в котокафе "Мурка и Васька" им. И. В. Карповой, который прошел 6 апреля. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала руководитель приюта Татьяна Лобова.

Мероприятие, на котором можно было обменяться книгами и погладить кошек, вызвало интерес, как у взрослых, так и у детей. "Планировали провести своп с 12 до 14 часов, а он растянулся до 16 часов. Людям настолько понравилось, что они не хотели расходиться", — поделилась Татьяна Лобова.

| Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой» ВКонтакте | Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой» ВКонтакте

Своп был наполнен различными выступлениями. Свои стихи прочитала писательница Екатерина Володина, она подарила приюту несколько сборников. Перед посетителями с номером также выступила участница цирковой студии "Звездная пыль". Трэвел-блогер Ирина Ангел рассказала собравшимся, как отдохнуть, не потратив много денег.

Мероприятие проводилось в котокафе впервые. Организаторы признались, что не ожидали, что оно вызовет такой ажиотаж. Посетители интересовались, когда в котокафе состоится очередной своп, просили провести еще. По словам Татьяны Лобовой, такое мероприятие обязательно будет, но формат претерпит изменения.

| Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой» ВКонтакте | Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой» ВКонтакте

Вход на своп был платным. Все собранные деньги пойдут на содержание кошек и аренду.

Отметим, в приюте "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой проживают 55 кошек, которые ждут хозяев. Присмотреть себе питомца можно здесь.

Инна Пахомова