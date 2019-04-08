Почти шестьдесят тюменцев пришли на книжный своп в "Мурку и Ваську"
Около 60 человек собрал первый книжный своп в котокафе "Мурка и Васька" им. И. В. Карповой, который прошел 6 апреля. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала руководитель приюта Татьяна Лобова.
Мероприятие, на котором можно было обменяться книгами и погладить кошек, вызвало интерес, как у взрослых, так и у детей. "Планировали провести своп с 12 до 14 часов, а он растянулся до 16 часов. Людям настолько понравилось, что они не хотели расходиться", — поделилась Татьяна Лобова.
Своп был наполнен различными выступлениями. Свои стихи прочитала писательница Екатерина Володина, она подарила приюту несколько сборников. Перед посетителями с номером также выступила участница цирковой студии "Звездная пыль". Трэвел-блогер Ирина Ангел рассказала собравшимся, как отдохнуть, не потратив много денег.
Мероприятие проводилось в котокафе впервые. Организаторы признались, что не ожидали, что оно вызовет такой ажиотаж. Посетители интересовались, когда в котокафе состоится очередной своп, просили провести еще. По словам Татьяны Лобовой, такое мероприятие обязательно будет, но формат претерпит изменения.
Вход на своп был платным. Все собранные деньги пойдут на содержание кошек и аренду.
Отметим, в приюте "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой проживают 55 кошек, которые ждут хозяев. Присмотреть себе питомца можно здесь.
Инна Пахомова