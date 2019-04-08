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Победителей "Кубка Парков" по спортивному ориентированию назвали в Тюмени

Общество, 18:21 08 апреля 2019

организаторов соревнований | Фото: организаторов соревнований

Более 180 спортсменов в возрасте от 8 лет и старше участвовали в I этапе "Кубка парков-2019" по спортивному ориентированию в Восточном микрорайоне Тюмени, сообщает детско-юношеская спортивная школа № 2.

За места на пьедестале почета боролись воспитанники детско-юношеского центра "Старт", спортшколы № 2, представители клубов "SPORTident Siberia" и "Ермак", а также спортсмены ТВВИКУ.

Среди женщин первыми стали Аглая Кошкина, Полина Кобелева, Мария Иванисенко, Екатерина Петрянина, Марина Яркова, Софья Фатеева, Ольга Зольникова и Ольга Ведина.

Среди мужчин победный результат показали Тихон Щербаков, Кирилл Новицкий, Олег Осипов, Артур Еличев, Виктор Мареев, Юрий Кондрашов, Михаил Фатеев, Юрий Васильев.

В элитных группах победу праздновали Александра Загайнова и Александр Скребнев.

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# спортивное ориентирование

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