"Ангажемент" представил "Даму с собачкой"

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко | Фото: ИА "Тюменская линия" Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чеховская "Дама с собачкой" обрела свежее видение - премьерный спектакль в молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко три дня шел с аншлагом.

"Пойдемте к вам..." — проговорил он тихо. И оба пошли быстро. Под музыку пара молча снимает одежды, разувается, спускаясь по лестнице со второго этажа деревянной декорации. Двое мужчин перед ними собирают и застилают кровать, удаляются на "обзорную площадку", чтобы наблюдать за любовной драмой. Герои играют постельную сцену. Выверено и чувственно, без пошлости и лишних слов. По Чехову.

Главные роли исполнили актеры Юлия Шек и Денис Юдин. Сыгравший Гурова артист признался, что роль стала для него особенной. "Чеховский текст конкретен. И спектакль делает его поэтичным. Мне хотелось сыграть чеховскую историю сегодня. Я стал по-другому подходить к тексту и событию, к ощущению партнеров на сцене. Это малая доля того, что происходило во время работы над спектаклем. Актерская техника состоит из множества элементов – каждый оказался важным в постановке", – размышляет Денис Юдин.

Чехов сегодня

Взглянуть на классику по-новому тюменским артистам помогла драматург Ася Волошина, дополнившая чеховский текст его же произведениями, сохранив фирменный стиль русского классика. Режиссировал, или даже конструировал спектакль, петербургский постановщик Ринат Кияков. Он принимал овации публики на премьерном показе.

Режиссер премьерой доволен, хотя признался, что к произведению Чехова подходил осторожно, даже "подкрадывался": с актерами изучали материалы, делали этюды, читали письма Антона Павловича к его тогда еще будущей супруге Ольге Книппер-Чеховой.

"Когда читаешь письма, понимаешь, как это завязано. Как эти люди шутят друг над другом, как это перетекает в рассказ. Например, он называет ее: "Собака ты моя". Или "Я – твой монах". Или есть момент, когда она отдельно от него в Москве, а он в Ялте. Он пишет ей: "Мне без тебя тоскливо. Когда же ты приедешь?". И пишет самый солнечный свой рассказ "Дама с собачкой"", – считает Ринат Кияков.

По мнению режиссера, Чехов затрагивает сложные, тонкие темы – бытия, моря, тайны… Легкое, ялтинское перерастает в поэзию любви.

«Дама с собачкой» | Фото: театра "Ангажемент" «Дама с собачкой» | Фото: театра "Ангажемент"

А был ли Купидон?

В тизерной рекламе к спектаклю "Ангажемент" использовал для съемок белого шпица. В оригинальном произведении именно эта собака сопровождала Анну Сергеевну фон Дидериц. Многие зрители томились в ожидании ответа, будет ли шпиц играть роль Купидона в постановке. Персонажа изобразила плюшевая игрушка, искусно сконструированная для прогулок с хозяйкой. Исполнив роль самой любви, мягкую игрушку играючи перекидывают из рук в руки трое азартных мужчин. Наконец Купидон оказывается в безопасности. А позже о нем и не вспоминают до той поры, пока Дмитрий Дмитриевич Гуров у забора возлюбленной мучается, не в силах вспомнить имя шпица.

Компенсирует ненастоящую собаку живая музыка. Артисты поют под гитару, а актер Роман Зорин, за весь спектакль не обмолвившись и словом, музицирует на фортепьяно. Благодаря чему его вспомогательный герой, хоть и без реплик, не становится менее заметным.

Драматург добавила еще два дополнительных персонажа – Буров и Вуров. Они олицетворяют московскую пошлость, не любимую Чеховым. От Аси Добровольской новым героям досталось по монологу, с судьбой и моралью. Сыплет анекдотами актер Денис Рекало, поучает видавший виды актер Андрей Захаренко. Когда затрепетали чувства в казалось бы рядовом курортном романе, Гуров выглядит белой вороной в этой компании столичных франтов. Артисты считают, что сегодня это тема актуальна.

"Ты не можешь себе позволить такую роскошь, как открыться обществу и полюбить. Человек, даже находясь в обществе, все равно одинок. Если вы почитаете соцсети: куча людей, вроде бы успешных, у которых вроде бы все есть. А вот души… То, к чему тянет любого человека… К простому, душевному общению", – напомнил Андрей Захаренко.

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По ощущениям актеров, спектакль завершается для "Ангажемента" необычно. На сдаче впечатлили финальные секунды, когда занавесом послужила темнота, затем зажгли свет, а в зале воцарилась гробовая тишина.

"И вот эти секунды, когда мы стоим в замешательстве. "Выходим на поклон или как? Что случилось?". И потом мы выходим. Пауза. И начинаются аплодисменты. Люди не могут начать хлопать. Считаю, это очень здорово. Значит, мы зацепили. Это не просто история о курортном романе. Надеемся, люди задумаются", – сказал артист.

Мнения зрителей после просмотра спектакля разделились. Одни ушли в размышлении о будущей судьбе героев-любовников: сочли, что спектакль остался без логической концовки. Прочие порадовали "Ангажемент" добрыми отзывами и даже стихотворным посвящением спектаклю.

Отзыв зрительницы Светланы Гуровой | Фото: из соцсети "ВКонтакте" Отзыв зрительницы Светланы Гуровой | Фото: из соцсети "ВКонтакте"

Ирина Ромашкина